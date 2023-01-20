AK Partili vekil Mahmut Atilla Kaya’dan Tunç Soyer’in dublörü çıkışı

"SOYER'İN DUBLÖRÜ" ÇIKIŞI SONRASI SORUSUNU TEKRARLADI

AK Partili Mahmut Atilla Kaya'dan Tunç Soyer'e yaptığı eleştirilere CHP'li Mahir Polat'tan cevap gelmesi sonrası "Soyer'in dublörü" çıkışı geldi. Kaya sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP'li Soyer, dublör kullanarak bana cevap vermiş. Seviyesizce, hadsizce konuşup, galiz ifadelerle kendi kişiliğini ortaya koyan bu dublörü geçiyorum. Ona cevap vermeyeceğim. Asıl muhataba tekrar soruyorum; 4 yıllık görev süren içinde, başlayıp da bitirdiğin bir tane iş var mı?'' diye sordu.