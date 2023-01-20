AK Partili vekil Mahmut Atilla Kaya’dan Tunç Soyer’in dublörü çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın eleştirilerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat cevap verdi.
Polat, Kaya için "20 yılda koskoca İzmir'e 1 metre bile raylı sistem yapmayan iktidarın bilgisiz ve pişkin vekili'' ifadelerini kullandı.
"SOYER'İN DUBLÖRÜ" ÇIKIŞI SONRASI SORUSUNU TEKRARLADI
AK Partili Mahmut Atilla Kaya'dan Tunç Soyer'e yaptığı eleştirilere CHP'li Mahir Polat'tan cevap gelmesi sonrası "Soyer'in dublörü" çıkışı geldi. Kaya sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP'li Soyer, dublör kullanarak bana cevap vermiş. Seviyesizce, hadsizce konuşup, galiz ifadelerle kendi kişiliğini ortaya koyan bu dublörü geçiyorum. Ona cevap vermeyeceğim. Asıl muhataba tekrar soruyorum; 4 yıllık görev süren içinde, başlayıp da bitirdiğin bir tane iş var mı?'' diye sordu.