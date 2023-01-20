Ateş soruşturmasını iki savcı yürütecek

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cumhuriyet savcılarının görev değişikliği yönündeki haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.Yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, olayın kapsamına binaen soruşturmayı yürüten savcı ile birlikte bir cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği kaydedildi. Olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam ettiği ancak işbölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekiline devredildiği ifade edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.