SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Seçim takvimi nasıl işleyecek?

BU İŞİN TEK TEDBİRİ BARAJLARDIR

Gördüğümüz, tespit ettiğimiz kadarıyla şu anda oranlar ciddi manada düşmüş vaziyette. Ama ülke genelinde DSİ'nin tasarrufunda olan yerlerde ise biz bu barajları yapmaya devam ediyoruz. En son yaptığımız baraj da işte Yusufeli Barajı. Niye yaptık bunu? Birçok insanın karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı'nı yaptık. Şu anda Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Doluluk oranı ciddi manada şu anda artmış vaziyette. Kaldı ki orada gerek Borçka gerek Deriner Barajı, bizim için bu sıkıntılı anları gidermeye yönelik adımlarımızdır. Bu işin tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında böyle ciddi bir tedbir söz konusu değil.

"14 MAYIS'I KONUŞMAYA BAŞLADILAR BU DA HAYIRLI BİR ADIMDIR"

Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık.