Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: Bu ekibi parayla motive edemezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarını paylaştı. Bayraktar programda, Baykar'ın hikâyesi böyle olmasaydı Türkiye'ye geri döner miydiniz? sorusuna şu yanıtı veriyor: "Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Yani maddiyet olabilir. Evet. Kendinizi mühendis olarak da en iyi şekilde motive edebilirsiniz ama işin bir de manevi tarafı var.Ülkeye olan borcumuz yok mu? Ülkemize olan vazifemiz yok mu? Evvela böyle bir çalışma yapacaksam elbette kendi ülkem için yapacağım. Ülkemin üstüne üstlük bu kadar başı dertteyken. Bu ekibi öyle parayla, maddiyatla veya mühendislik güdüleri ile motive edemezsiniz ki. Biz ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz. 'Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz' diyerek ancak bu işe motive edebilirsiniz. Zaten insanlar da bu inançla motive olup Baykar'da sabahlara kadar çalışıyorlar.Çok daha yüksek maaş veren yurtdışındaki firmalarda da kendilerine yer bulabilirler ama mesela böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü oraya gittiğinde çok daha önemli bir şey kaybedecek. Bu manevi motivasyonunu kaybedecek. Amacını kaybedecek. İnsanları böyle şayet maddi havuçlarla motive etmeye kalkarsanız, işiniz çok zor. Çok başarılı sonuç almanız mümkün değil. Başkası daha büyük havuç verdiğinde oraya kaçar. Onun dışında o maddi havuçların hiçbiri tam istediğiniz sonuçları da vermez. BAYKAR'ın hikâyesinde de bu var. Benim Türkiye'ye dönmemde aslında bu anlamın tamamlanması var. Evet, çok önemli yerlerde, dünyanın en iyi okulunda okuyabilirsiniz ama buna, yaptığınızı bütün işlere bir anlam katmanız gerekiyor."