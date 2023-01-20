Dink, ölümünün 16’ncı yılında anıldı

19 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 16. ölüm yıldönümü için, Agos Gazetesi'nin eski binası önünde anma programı yapıldı. Programa, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı. Apartmana Hrant Dink'in resminin olduğu pankart asıldı. Törende Hrant Dink'in konuşması dinletildi ve arkadaşları anma konuşması gerçekleştirdi. Anma programı boyunca Hrant Dink için sloganlar atıldı, Dink'in öldürüldüğü yere sevenleri tarafından karanfil bırakıldı. Program nedeniyle kapatılan yollar törenin sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.