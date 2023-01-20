Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin verilmesini kınadı
Giriş Tarihi: 21.1.2023 00:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin verilmesini kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine izin verilmesini kınadı

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin verilmesini kınadı
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