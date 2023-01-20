Ne aday var ne program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret ederken her fırsatta erken seçim isteyen 6'lı Masa'nın hazırlıksızlığı dikkat çekiyor. Adayları, projeleri ve yol haritaları olmadan aynı masada toplanmaya çalışan muhalefet partilerinin savunma, dış politika, Anayasa ve İstanbul Sözleşmesi gibi fikir ayrılıklarıyla takınacakları tavır merak konusu oldu.AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler; "Hazırlıksız ve programsızlar. Tek hedefleri var, o da Erdoğan karşıtlığı. Adayı açıklasalar da birçok konuda karşı karşıya gelecekler. Bunlardan biri savunma sanayii, diğeri dış politika, ulusal güvenlik meseleleri ve başörtüsü gibi birçok konuda ayrışacaklar. Zorla bir araya geldiler. Çok önemli konularda ayrı düşündüklerini Türkiye görüyor. Aday belirlendikten sonra da ayrışma dikkat çekecektir. Milletvekili listelerinde büyük problemler yaşayacaklardır" şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, "Sosyolojileri, tabanları, ideolojileri, hedefleri birbirine benzemeyen ve her defasında dağılan bu oluşumun ülkemize bir faydası olacağı kanaatinde değilim. Erken seçim diye ortalığı inletenlerin adaylarını bile belirleyememiş olması çok şaşırtıcı değil" dedi.