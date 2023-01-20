Yıllardır beklenen raylı sistemin temeli yarın atılacak

Bursalıların dört gözle beklediği Üniversite-Görükle raylı sistem hattının temeli, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak. Erdoğan törenin ardından Bursalı gençlerle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın saat 13.00'te Gökdere meydanında vatandaşlara hitap edecek. Tamamlanan Bölge Adliye Mahkemesi binası ve özel sektöre ait bir fabrikanın açılışını yapacak olan Başkan Erdoğan, kentin batısında yıllardır beklenen Üniversite-Görükle raylı sistem hattının temel atma törenine canlı bağlantıyla katılacak. Erdoğan açılışların ardından Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret edecek. Burada Bursalı gençlerle buluşacak olan Erdoğan, daha sonra ise Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın ödül törenine katılacak.