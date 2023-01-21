MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, seçim süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur. 14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda, seçimlere 114 gün kalmıştır.Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri, Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır.14 Mayıs günü, 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir.Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: Aziz milletim sıra sende.