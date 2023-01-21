CHP’li Seçer’in şoförünü sendika başkanı yapması tepkilere yol açtı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memur ve işçilerin maaş promosyon ve zam ile ilgili meraklı bekleyişleri devam ediyor.

Yetkili Belediye-İş Sendikası 1No'lu Şube Başkanı Nail Kaya'nın başkan Vahap Seçer'in şoförü olduğu için patronu ne isterse onu yaptığını, çalışanların hakkını savunmadığını dile getiren Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, büyükşehirin yetkili sendika başkanı Kaya'yı patronunun değil, işçilerin hakkını savunmaya davet etti.

Mehmet Yüce, CHP'li MBB'de çalışan memur ve işçilerin aylardır beklediği ve yapılan görüşmeler neticesinde 8 bin TL olarak belirlenen fakat çalışanlar tarafından az bulunması nedeniyle Başkan Seçer tarafından Ocak ayına atılan maaş promosyon ödemeleri görüşmeleri için Belediye-İş Sendikası 1No'lu Şube Başkanı Nail Kaya'yı elini taşın altına koyarak işçilerin hakkını savunmaya davet etti.

Sendika Başkanı Nail Kaya'nın başkanlık maaşının işçilerden kesilen aidatlarla ödendiğini hatırlaması gerektiğini dile getiren Yüce, "Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 780 işçiye 16 bin 100 lira promosyon verirken, 7 bin çalışanla neredeyse 10 katı çalışanı bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına 8 bin TL gibi bir promosyon vermeyi düşünmesi kabul edilir değildir. Türkiye genelinde bu sayıda çalışanı bulunan ve 30 ile 60 bin TL arasında çalışanına promosyon veren belediye örnekleri çok fazla. İşçinin vebali var. Belediye-İş Sendikası 1No'lu Şube Başkanı Nail Kaya elini taşın altına koyup Başkan Seçer'in değil, işçilerin hakkını savunmalıdır" dedi.

"ŞİRKET PERSONELLERİNİN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI"

Mersin Büyükşehir Belediye çalışanlarının maaş artışı noktasında da meraklı bekleyişinin sürdüğünü anımsatan Yüce, "Akdeniz Belediye Başkanımız Gültak, en son kadroluya ikramiyesiz çıplak maaş 18 bin 400 TL verdi. Onlar ikramiyeli yeni 11 bin TL aldı. Zaten şirket personelleri üç yıldır zam almamıştı. 4 ay önce zam vermiş onlara, 7 buçuk bandına yeni çıkarmış. Asgari ücret 8 buçuk olmuşken onun altında kalıyor. Şubat maaşında güncelleme yapması lazım. Vahap Bey enflasyon farkını mı yansıtacak, yoksa devletin memurlar için açıkladığı zammı mı uygulayacak muallakta onları bekliyoruz" diye konuştu.

Yüce, "Daha önce çalışan personeller asgari ücretin %50 ve %100 gibi ücretlendirmeleri vardı. Vahap Başkan bunları zamanla yok etti. Lisan ve ön Lisans mezunlarının eğitim durumlarından dolayı almış oldukları ücret farklılıkları iptal etti. Sürekli işçiler özellikle üniversite mezunları asgari ücretin iki katından fazla maaş alıyordu, sürekli işçiler şu anda 7 bin 250 TL maaş alıyor. Kadrolu işçilerin şu anda yevmiyesi 314 TL. yani yoksulluk sınırının baya altında, sürekli işçilerin ücreti daha aşağıda. Bu yönetim göreve geldiğinden beri personeline zam vermeyerek çalışanlarını madur ettiği için bir çok personel borçlarından dolayı icralık duruma düşmüştür. Ümid ediyorum Sayın Seçer'de Akdeniz Belediyesi ile yapılan zam oranını örnek alır ve daha üstün de bir rakam emekçi kardeşlerimize uygular" ifadelerini kullandı.

"İLÇE BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PERSONELLERİNDEN FAZLA MAAŞ ALIYOR"

Her gün onlarca M.B.B personeli bizleri arayarak bu sıkıntılarını dile getiriyor. Birçok ilçe belediyesi şu an ismi büyük ücreti düşük olan Büyükşehir personelinden fazla alıyor. Eğitimden dolayı hukuksuz yere ücretleri aşağıya çekilen personellerin bir kısmı işten ayrıldı ve belediye kasasından tazminat ödendi. Personeller mesai haklarını tamamen alamıyor ya az ödeniyor, ya da izine gönderiliyor. Cumartesi günleri çalıştırılan personele mesai vermeleri gerekirken zorunlu izin kullandırılıyor. Vahap Başkan'ın yönetimi göreve geldikten sonra çok sayıda KHK'lı işçilerin ücretleri aşağıya çekildi. Verilen düşük ücret nedeniyle özellikle iş makinası ve otobüs şoförü bulunamıyor. Belediye şuan personel alıyor. Ve tarihinde ilk defa bu kadar personel işten ayrılıyor. Fakat bazı personeller de hiçbir liyakat gözetmeksizin siyaseten bazı alımı yapılan ya da mevcut personeller sözleşmeli yapılıyor. Aynı işi yapan kişilerden 2 kat fazla ücret alıyorlar. Diğer bir olay bazı personeller I. Kademeden bazıları ise 7. Kademeden işe alınıyor. Kademede alınan personellerin 1 yıl önce yevmiyelerinin 850 TL olduğu belediye içerisinde konuşuluyor" dedi.



"MAAŞININ İŞÇİLERİN AİDATIYLA ÖDENDİĞİNİ HATIRLAMALI"

Sendika başkanının CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şoförü olması nedeniyle belediye çalışanlarının mobbing korkusuyla sendika başkanıyla sorunlarını paylaşamadığını dile getiren Yüce, "Sayın Başkan şoförünü almış sendika başkanı yapmış nasıl başkanın sözünden çıksın. İşçiler sıkıntıları Vahap Beyin şoförüne anlatamaz. Büyükşehir işçileri bize geçmek için sürekli talep içerisinde ama mobbinge maruz kalmamaları için onlara gelmeyin ama biz her konuda yanınızdayız diyoruz. Sendika başkanının maaşı işçilerin kesilen aidatlarıyla ödeniyor. Bu işçinin haklarını savunmazsan,arkasında durmazsan vebali büyük olur. Sendika başkanının bunu hatırlayıp belediye tarafında değil, işçilerin tarafında olması gerekir" diye söyledi.