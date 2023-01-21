Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katıldı. Konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah" sözleriyle başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.Salgın döneminde 'Müzik susmasın' diyerek 40 bine yakın müzisyenimize verdiğimiz 280 milyon lirayı aşkın destekten en çok Roman müzisyenlerimiz faydalandı.Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığımız vasıtasıyla Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz.Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımızın tüm basamaklardaki eğitim imkanlarından en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlayacak ilave destekler sunuyoruz.Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini daha güçlü şekilde destekliyor, altyapıyı geliştiriyoruz.Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. Romanlar için İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da daha önce 5 bin 133 konut parkları, bahçeleri ve spor alanlarıyla yapılıp teslim edildi. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Öte yandan programda sahne alan ünlü sanatçı Goran Bregovic, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına da eşlik etti. Erdoğan, Bregovic'e plak hediye etti.