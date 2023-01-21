İstanbul Havalimanı Metrosu’nda engelli vatandaşlar rahat edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kâğıthane istasyonunda engelli vatandaşlar ile birlikte Erişilebilirlilik Deneyimi gerçekleştirdi.Türkiye Kart uygulamasını hayata geçireceklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olması için çalışıyoruz.Hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın farklı şehirlerdeki toplu ulaşım araçlarından tek kartla faydalanmasına olanak sağlayan 'Türkiye Kart' uygulamasını da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından, araçlara binip, rahat ve konforlu seyahat etmelerine ve seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik 'Turuncu Masa Hizmet Noktası' uygulamalarını Hızlı Tren garlarında başlattık. 2022'de diğer ulaşım türlerinde de yaygınlaştırdık. Herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık" dedi.İstanbulHavalimanı Metro Hattı engelli bireylerin rahat erişimini sağlamak amacıyla özel tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Kâğıthaneİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda engellilerin erişimini kolaylaştıracak o özellikler:Engelli yolcuların istasyona inmeleri için engelli asansörü bulunuyor.İstasyon genelinde sesli anons sistemi ile engelli yolcular bilgilendirilecek.İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile engelli yolcuların istasyon ve araçlara kolay ve güvenli erişimi sağlanacak.İstasyonlarda engelli yolcuların geçişleri için özel tasarlanmış serbest geçiş kapıları bulunuyor.Yine istasyonlarda engelli yolcular için Engelli WC'ler bulunuyor.Engelli yolcular için ayrılmış öncelik koltukları bulunuyor.İşitme cihazı kullanan yolcular için metro araçlarında indüksiyon döngü sistemi var.