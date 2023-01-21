İsveç’te Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nden Başkan Erdoğan’a destek

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK GÖSTERİSİ

Başkent Stockholm'de Türk Büyükelçiliği önünde bir araya gelen UETD üyeleri yapılan eyleme tepki göstererek, ellerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız, seni seviyoruz" yazılı pankartlarla Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın yanında olduklarını dile getirdi.



Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı.