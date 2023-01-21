Haberler Gündem Haberleri İsveç'te Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nden Başkan Erdoğan'a destek
Giriş Tarihi: 21.1.2023 22:47

İsveç'te Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nden Başkan Erdoğan'a destek

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk Büyükelçiliği önünde toplanan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek gösterisi düzenlendi.

İHA
İsveç’te Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nden Başkan Erdoğan’a destek

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın İsveç polisinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek gösterisi düzenledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK GÖSTERİSİ

Başkent Stockholm'de Türk Büyükelçiliği önünde bir araya gelen UETD üyeleri yapılan eyleme tepki göstererek, ellerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız, seni seviyoruz" yazılı pankartlarla Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı.



Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de 1 ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, İsveç ve Danimarka'da daha önce de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'te Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nden Başkan Erdoğan'a destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA