İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine Bahçeli’den tepki

İsveç'in aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin vermesine tepkiler dinmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsveç'teki skandala tepki göstererek "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir" dedi. Bahçeli açıklamalarında ünlü İngiliz dergisi The Economist'te Türkiye'ye yapılan hakarete de tepki gösterdi. Bahçeli, "Zillet'e destek olan muhasım güçler yine kaybedecek" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

"TÜRK-İSLAM ALEMİNDE İNFİALE NEDEN OLMUŞ, HİTAMINDA SABIR TAŞINI ÇATLATMIŞTIR"

İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır.

İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.

"İĞRENÇ VE İLKEL BİR REZALETTİR"

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.

İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır.

MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ TAHAMMÜL ETMEYECEK, ALGI OYUNLARINA KANMAYACAKTIR

Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır.

Her siyasi parti tarih ve millet huzurunda tarafını netleştirmek, nerede durduğunu belirlemek, Türkiye'nin yanında olup olmadığını açıklığa kavuşturmak, milli ve manevi emanetlerimize yapılan saldırılara karşı tercihini ve tutumunu ortaya koymak durumundadır.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ünlü İngiliz dergisi The Economist'te Türkiye'ye yapılan hakarete de değinerek şu açıklamalarda bulundu:

ZİLLET İTTİFAKININ GİZLİ ORTAKLARI ARTIK SAKLANMA İHTİYACI DUYMUYOR

The Economist Dergisinde Türkiye'ye yapılan hakaret ve Türk düşmanı John Bolton'un çarpık ve çirkin beyanatları elbette sonuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır.

Fikir ve düşünce hürriyetinin sınırlarını ihlal edip inanç ve insanlık onurunu çiğneyen hiçbir şer odağı içimizdeki işbirlikçileri eliyle hayalini kurduğu teslim alınmış, tasfiye edilmiş, bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye'ye ulaşamayacaktır.

SANDIK NE İSVEÇ'TE KURULACAK NE BOLTON'UN EVİNDE AÇILACAK

Sandık ne İsveç'te kurulacak ne Bolton'un evinde açılacak ne de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır. Türk milleti hür iradesini seçim vakti geldiğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler yine kaybedecektir.

İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki: "Aziz Milletim Sıra Sende"

Dinin sahibi Allah'tır. İman ediyoruz ki, hem Allah'ımız hem de milletimizle birlikte İslam alemi batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır.

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