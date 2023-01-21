İsveç’te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Başkan Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.