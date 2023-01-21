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Giriş Tarihi: 21.1.2023 23:13

Selçuk Bayraktar'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Selçuk Bayraktar, "İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır." dedi.

Selçuk Bayraktar’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur." açıklamasında bulundu.

Selçuk Bayraktar, "Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir." ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
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