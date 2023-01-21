Selçuk Bayraktar’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur." açıklamasında bulundu.
Selçuk Bayraktar, "Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir." ifadelerini kullandı.
İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 21, 2023
Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur.
Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır.
Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir.