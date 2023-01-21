Türkiye’ye NATO’da kritik görev

ABD'den sonra NATO'da bu kabiliyette 5 karargah bulunuyor ve TURMARFOR bu 5 karargahtan biri durumunda. Komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek.

Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, "Türkiye'nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO'nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye'nin NATO'ya verdiği önemi gösteriyor" dedi.

TURMARFOR Genel sekreteri Deniz Albay Cüneyt Talayman ise NATO yüksek hazırlıklı deniz unsur komutanlıklarının kriz ve harp durumunda NATO harekatlarına komuta etmek için oluşturulduğunu belirtti.