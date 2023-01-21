Zelenskiy’den Erdoğan’a övgü!

"SAVAŞTAN ÖNCE HER AY 6,5 MİLYON TON GIDA İHRAÇ ETTİK"

Ukrayna'nın tarımsal potansiyeli dahil bütün potansiyelini yok ettiğini söylediği Rusya ile devam eden savaştan önce her ay 6,5 milyon ton gıda ihraç ettiklerini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın saldırganlığı ve gıda ihracatımızı engelleme girişimleri nedeniyle sevkiyatlar yarı yarıya azaldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, gıda taşıyan yüzden fazla geminin İstanbul Boğazı'na yakın bir bölgede beklediğini belirterek gemilerin denetlenmesi gerektiğini ve Rus temsilcilerin bu denetimi engellediğini söyledi.

Gıda kıtlığının siyasi nüfuz aracı haline getirilmesinin cezalandırılması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, gıda pazarını mahveden "saldırganlığı" durdurmak için dünyanın daha fazla kararlılığa ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.