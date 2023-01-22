Bestler-Dereler’de PKK’ya operasyon

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında komandolar helikopterle stratejik noktalara indirme yaptı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Bestler Dereler Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'na start verildi.Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekât ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 9 tabur ve 67 operasyonel tim olmak üzere 871 personel görev alıyor.