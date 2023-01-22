İçişleri Bakanı Soylu paylaştı: "O efsane idi"

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Uludere kırsalında yer alan Bestler Dereler bölgesinde Tim Komutanı Güvenlik Korucusu Uludereli Nimet Encu şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şehit korucu ile ilgili paylaşımda bulundu. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler'de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabbim rahmet eylesin Ruhun şâd, mekanın cennet olsun"