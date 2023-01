SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Bursa’daki gençlik buluşmasında duyurdu: Seçimler 14 Mayıs’ta

"BUNLAR 1970'LERİN SİYASET FORMATINDA KALMIŞ TİPLERDİR"

Böylesine bir algoritmaya bedava oynanan oyunlarda bile rastlayamazsınız. Çünkü bunların kafası henüz Türkiye Yüzyılı'na erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan, güncellemesi bile yapılamayan 1990'ların, 1970'lerin siyaset formatında kalmış tiplerdir. Zaten vaatleri de ülkemizi yeniden eski Türkiye'ye döndürmektir. Eski Türkiye dedik. Ne biliyor musunuz? Eski Türkiye günlük hayatınızın hemen her anında yararlandığınız imkanların neredeyse hiçbirinin olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye her işin çok emekle yürütüldüğü, buna karşılık çok az sonuç alınabildiği, çok az mesafe kat edilebildiği Türkiye'dir. Eski Türkiye insanların birbirleriyle sınırsız iletişimi bırakın asgari müştereklerde bile buluşmakta zorlandığı Türkiye'dir. Eski Türkiye siyasette, ticarette, bürokraside, akademide, sanatta velhasıl hayatın her alanında bir avuç seçkin azınlık dışında kimseye şans verilmeyen Türkiye'dir. Eski Türkiye 6'lı masanın bizzat uygulamaları olarak gösterdiği gibi kavganın, kargaşanın, ayak oyunlarının eksik olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye siyaset kurumunun milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine sürekli kriz ürettiği suni krizleri tetiklediği Türkiye'dir. Altılı masa denilen ucube yapının gıdası eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur, husumet iklimidir, sömürü düzenidir. Biz 20 yıl önce ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde tıpkı rahmetli Menderes'in 73 yıl önce yaptığı gibi 'yeter' dedik. Gençler milli iradeyi hiçe sayan vesayete 'yeter' dedik. Hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan zulüm düzenine 'yeter' dedik. Milletimizi geri kalmışlık prangasına mahkum eden çarpıklığa 'yeter' dedik. İtilmişliğe, kakılmışlığa milli onurumuzun örselenmesine 'yeter' dedik. Terör örgütlerine onların iplerini ellerinde tutanlara, dökülen kanlara yaşatılan acılara 'yeter' dedik. Darbecilere, onları üzerimize salan küresel emperyalistlere 'yeter' dedik. Maruz kaldığımız her saldırının sinsi refakatçileri olan siyasi ve ekonomik tetikçilere 'yeter' dedik. Bu ülkeye ve bu halka zulmeden kim varsa hepsine de rahmetli Menderes gibi 'yeter söz milletindir' dedik. Fakat biz bunlarla yetinmedik. 'Yeter söz de karar da milletindir' diye ilave ettik. Şimdi de yaklaşık üç çeyrek asır sonra tekrar 'yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyoruz.

"AK PARTİ 15 SEÇİMDEN DE ZAFERLE ÇIKTI"

Bursa'dan başlayarak dalga dalga 81 vilayetimize, oradan dünyanın dört bir yanındaki her bir vatandaşımıza ulaşarak ülkemizin ve milletimizin geleceği için hiçbir vaatleri, hiçbir programları, hiçbir vizyonları olmayanlara ne diyeceğiz? Yeter diyeceğiz. Kapısına gitmedik, eser ve hizmetlerimizi anlatmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paylaşmadık kimse bırakmayacağız. Gençler, hedefimiz gönlünü kazanmak suretiyle 85 milyonun her bir ferdine doğruya doğru dedirtmektir. Meydanlarda bize verilen her desteğin, sandıkta bize verilen her oyun, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılan bir katkı, bu kutlu yola döşenmiş bir tuğla olduğunu asla unutmayacağız. Sevgili gençler AK Parti kurulduğu günden beri 15 seçime girdi 15'inden de zaferle çıktı. Milletimizin tamamı gibi gençlerimizin de birinci partisi hep AK Parti oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gençlerimizin ilk tercihi biz olduk. Gençleri AK Parti'ye yakıştıramayan, daha doğrusu gençlerin AK Parti'yle birlikte yol yürümesini hazmedemeyen bir kesim, bu gerçeği bir türlü kabul etmek istemiyor. Halbuki biz sadece son 2 senede gençlerimizle 36'ncı buluşmayı yapıyoruz. Teknofest'lerden çeşitli kurumlarımızın gençlik programlarına kadar daha pek çok vesileyle de gençlerimizle bir araya geliyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Bırakın ülkenin dört bir yanında gençlerle kucaklaşmayı, belki aynı dönemde kendi çocuklarıyla 36 defa bir araya gelmemiş olanlar bizi gençlerden uzak kalmakla itham ediyor. Bunların her işi böyle. Üniversite açarız, okul yaparız, kitap dağıtırız, yurt inşa ederiz, kredi, burs veririz, hepsine karşı çıkarlar. Hepsine çamur atarlar. Hastane yaparız. Sağlık personeli yetiştiririz. Hizmetin en iyisini veririz. Sadece karşı çıkarlar. Sadece engel olmaya çalışırlar. Terörle mücadele ederiz. Sınır ötesi harekatlar yaparız. Dünyanın dört bir yanında destanlar yazarız. Sadece mecliste takoz koyarlar, tezkerelere ret oyu verirler. Hakim, savcı alırız, adalet teşkilatımızı güçlendiririz, sadece mırın kırın ederler. Karayolu yaparız, havalimanı yaparız, demir yolu yaparız, uzaya uydu göndeririz, sadece geliştirdiğimiz iş birliği modellerine projeleri yapan firmalara saldırırlar. Ne derler? 'Bak. Biz geliyoruz. Bir kuruş alamayacaksınız.' Ya gelemeyeceksiniz böyle. Gelemeyeceksiniz. Baraj yaparız, yerli ve yenilenebilir enerji tesisleri kurarız. Nükleer güç santrali inşa ederiz. Sadece işlemleri iptal etmek için mahkeme mahkeme dolaşırlar. Konut yaparız. Millet bahçesi yaparız, millet kütüphanesi yaparız, ağaç dikeriz, sadece eleştirirler, sadece engel çıkartırlar. Hangi alana bakarsanız bakın,. aynı manzarayla karşılaşırsınız. Millete söyleyecek sözü olmayanın gençlerimize vadi ne olabilir ki? Kendilerini hapsettikleri yalan ve iftira kalesinden başka dünyaları olmayanlarla hangi vizyonu, hangi projeyi tartışacağız? Onun için gençler biz sözümüzü milletimize söylüyoruz. Biz sözümüzü işte burada olduğu gibi gençlerimize söylüyoruz. Sizlerin nezdinde ülkemizin tüm gençlerine sesleniyorum. Türkiye Yüzyılını birlikte biçimlendirelim. Birlikte planlayalım. Birlikte inşa edelim. Çünkü biz başlatacağız ve sonra nöbeti sizlere devredeceğiz.

"SİZLERE BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRAS DA BUDUR"

Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişimi vaktinin de yaklaştığını biliyoruz. kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz. Önümüzdeki seçimleri ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde küresel yönetim ve ekonomi düzenindeki hak ettiği yerin gerisine düşmemesi için önemli görüyoruz. Sonra meydanda at da söz de sizin olacaktır. Gençlerimizden beklentim tıpkı bizden öncekiler gibi, tıpkı bizim gibi sizin de 'yeter, söz de, karar da milletindir'. Ruhtan, ilkeden, yoldan asla sapmamanızdır. Biz 40 yıldır her ne yaptıysak milletimizle birlikte olduğumuz için yaptık, milletimizin desteğiyle yaptık, milletimiz için yaptık. Sizlere bırakacağımız en büyük miras da bu olacaktır. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buluşmamıza vesile olan gençlik kolları başkanımıza ve heyetine. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Kübra. Hoş geldiniz. Biz gençler olarak Bursa'mızda sizleri ağırlayacağımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak için bugün Bursa sokaklarındayız.