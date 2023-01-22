Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu

İstanbul Şişli'de kasapta müşterilere mikrofon uzatan bir televizyon muhabiri annesi ile alış verişe gelen ilkokul öğrencisine de mikrofon uzattığında ilginç bir cevap aldı. Henüz okula yeni başladığı anlaşılan çocuk annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını iddia etti.

Bu anlar haberde yayınlanıncaa özellikle sosyal medyada ve CHP yandaşı yayın kuruluşları Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı karapropagandasına malzeme yapıldı.