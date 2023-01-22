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Giriş Tarihi: 22.1.2023 15:23 Son Güncelleme: 22.1.2023 16:34

Uçhisar Kalesinden düşen genç hayatını kaybetti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesinde bulunan tarihi Uçhisar Kalesinden düşen Furkan K. hayatını kaybetti.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Uçhisar Kalesinden düşen genç hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Uçhisar Kalesi'ne gezmeye gelen turistler kalenin alt kısmında, yerde yatan birini gördü. Kale görevlilerinin durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cansız bedenine ulaşılan gencin 20 yaşındaki Uçhisar beldesinde ikamet eden Furkan K. olduğu belirlendi. Daha sonra Furkan K.'ın cenazesi vatandaşlar ve Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yeden çıkartılarak otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Uçhisar Kalesinden düşen genç hayatını kaybetti
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