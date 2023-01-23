Avrupa’da grev dalgası! İngiltere’de ambulans çalışanları sokaklara döküldü

Şubat ve Mart ayında da grevlere devam edeceklerini aktaran Stephens, "Hükümetten sadece beklentimiz, bizimle iletişime geçip, sıkıntılarımızı anlamaları. Nisan ayından bu yana başlayan enflasyon durumunun Ulusal Sağlık Servisi (NHS) içinde iyi olmadığının farkındayız. Ambulans hizmetlerinde çok fazla gecikme ve uzun saatler çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum ise hastalar için oldukça tehlikeli bir durum oluşturuyor. Yaşam giderlerimiz, hayat standartlarımız için bizimle gelip konuşma yapacakları güne kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Bu süreci sonuçlandırana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Sadece Londra'da değil, İngiltere genelinde eylemimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.