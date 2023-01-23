Bartın’da 4 yöneticiye bin 62’şer yıl hapis

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetti 10 işçi de yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan adli soruşturmada 8 şüphelisi tutuklu 23 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca iddianame hazırlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu şüpheliler Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında her bir işçi adına 42'şer kez "muhtemel kastla öldürme", 4 kez "muhtemel kastla yaralama" suçundan hakkında toplam bin 62'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu 19 şüphelinin hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.