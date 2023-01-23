Başkan Erdoğan’dan muhalefetin ‘sürücüsüz metro’ şaşkınlığına tepki: 10 tane yaptık bunların haberi yok

Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden bir şey beklemiyoruzParis'te metroda damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. haberleri yokBir tanesi 'Sürücü yok mu?' diyor. Biz zaten 10 sürücüsüz metro adımı attık, haBaşkan Recep Tayyip Erdoğan günde Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattının İstanbul'a ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu kapasiteli Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. İstanbul'a yeni bir eser kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.Bakırköy- Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 km'ninüzerine çıkarmış olacağız.Son yıllarda devreye giren metro hatlarının neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul, dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor. Kardeşlerim, bunların ne İstanbul'dan ne İstanbul'daki altyapıdan haberleri var. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden bir şey de beklemiyoruz.Bunlar kendi ülkelerinde turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti, hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların bu trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor.Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.Bir tanesi ne diyor? 'Bunları galiba Paris'te filan yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle başlattıkları ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdük. Kardeşlerim, bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi ya? Bir tanesi ne diyor? 'Bunda diyor sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık, ama bunların haberi yok.beri yok. Onların cehaleti, hakikatleri ortadan kaldırmıyorKonuşmasının ardından "Şimdi siz müjde beklersiniz" diyen Erdoğan, Kağıthaneİstanbul Havalimanı Metrosu Hattı'nın bir ay boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.Türk teknik ve mühendislik harikası metro hattının açılışına binlerce İstanbullu katıldı.Törende Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da yer aldı.Program alanına pankart girişine izin verilmezken sadece Türk bayraklarıyla alana giriş yapıldı.Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkiye'nin en uzun metro hattı açılışına coşkuyla eşlik etti.Vatandaşlar 'Seni yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz', 'Seni seviyoruz Reis' dşye tezahürat yaptı. Erdoğan da sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.km'lik Kağıthane -İstanbul Havalimanı hattında Kâğıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal 2, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı durakları bulunuyor. Günde 600 bin yolcuya hizmet verecek bu hat M7 Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak. Hattın başlangıç noktası olan Gayrettepe İstasyonu'na giden 3.5 km'lik kısımda çalışamlar devam ediyor. Bu kısmın açılmasıyla yolcu kapasitesi 800 bine ulaşaçcak. 2016'da ihalesi yapılan ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı projesinde yüzde 80'i tamamlanan ikinci etabının tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı metro hattı 16 istasyona ulaşacak. Halkalıya uzanacak ikinci etapta Arnavutköy-1, Arnavutköy-2, Fenertepe, Kayaşehir Merkez, Olimpiyatköy, Halkalı Stad ve Halkalı durakları var.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk mühendislik harikası olarak yerli ve milli imkânlarla inşa edilen İstanbul Havalimanı metrosu saatte 120 kilometre hızla çalışacak. Hat, Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanılarak kusursuz demiryolu altyapısı ile inşa edildi. İstanbul Havalimanı Metro hattında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye'nin en fazla makine kullanılan projesi yürütüldü. Haftada 333 metre kazı, ayda ise 1233 metre ile kazı rekoru kırıldı.Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanları arasında Bay Kemal ne diyor? 'Bize 1 kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın' diyor. Ya neyi anlatacağız? köprüleri böyle yaptık. Bunları öğretene kadar size bol fırın ekmek yedirmek lazım.İstanbul'un suyu var mıydı? Kimden devralmıştık? CHP'den. Çöp dağları var mıydı? Suyu, dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık. CHP Çöp, çukur, çamur demek. Ümraniye çöplüğündeki patlamada 39 vatandaşımız öldü. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz.