Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladı

Bültende "Esed Rejimi İdlib'deki Türk Üssünü Vurdu. Ölü ve Yaralılar Var", "Emeklilere Yüzde 30 Oranından Daha Düşük Zam Yapılacak", "EPDK'nin Uygulamasına Yürütmeyi Durdurma Kararı", "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Tsunami Geliyor' dedi", "Sömestr Tatili 1 Ay Oluyor", "Bursa Semalarında Görülen Bulutlar Depremin Habercisi mi?" ve "Afganistan'da Açık Artırma ile Satılan Kız Çocuğu" iddialarını içeren haberlere yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Esed rejimi İdlib'deki Türk üssünü vurdu. Ölü ve yaralılar var." iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Saldırı Esed rejimi tarafından değil, PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilmiş, atılan roketler Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına düşmüştür. Saldırıda herhangi bir Türk üssünün vurulması söz konusu değildir. Saldırıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı herhangi bir personel zarar görmemiştir. Saldırının geldiği noktaları belirleyen TSK, hedefleri yoğun ateş altına alarak 20 teröristi etkisiz hale getirmiştir."