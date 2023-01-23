İsveç’te Türkçe kitaplar sansüre mi uğruyor?

Stockholm gözlemleri

İsveç, yurttaşlarının hayat standartlarını korumak için yasa ve kuralların net olarak belirlendiği ve bunlara uymayanlara yaptırımların disiplinle gerçekleştirildiği bir ülke. İstihdamdan alışveriş sistemine, sağlıktan kültüre her konuda bir düzen hâkim. Başkent Stockholm'de gezerken İsveç'in bu yaklaşımını yakından hissettim. Oldukça planlı ve düzenli bir şehir olan Stockholm'ün bütün yapı ve kurumları oldukça iyi işliyor. Daha önce gittiğim hiçbir Avrupa şehrinde bu kadar polis sireni duymamış, herhangi bir sorunda anında beliren fosforlu memurlara rastlamamıştım. Stockholm'de ise polislerden izinsiz kuş bile uçmuyor.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İsveç'te 100.000'den fazla Türk yaşıyor. Ben de hem şehir gezilerimde hem de Büyükelçiliğimizde verdiğim seminerde birçok soydaşımız ile tanışıp sohbet ettim. Buradaki Türkleri, yaşadıkları ülkeye uyum konusunda Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'daki soydaşlarımızdan daha yatkın buldum. Bunun sadece kuralların sıkı bir şekilde işletilmesinden değil, taleplerine isteseler de bir türlü cevap alamıyor olmalarından kaynaklandığını ise sonradan anladım.