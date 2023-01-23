Kentler birbirine YHT ile bağlanıyor

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süreyle ihmal edilen demiryollarında "hızlı" bir atılım gerçekleştiriliyor. 81 ilde demiryolları limanlara, havaalanlarına bağlanıyor. Projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımı ekonomiye katkı sağlar hale getiriliyor.Öncelikli olarak büyük kentlerin ardından da 81 ilin birbirine demiryolu ağlarıyla bağlanması hedefi kapsamında Ankara-Eskişehir YHT hattının 2009 yılında işletmeye alınması ile birlikte Türkiye hızlı demiryolu hattına sahip dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ncı ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin hızına hız katan YHT projeleri adım adım gerçekleştirilerek sırasıyla Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hızlı tren hatları hizmete açıldı. Böylece Türkiye'nin 40 yıllık hayali olan hızlı demiryolu projeleri gerçekleştirilmiş oldu.Ulaştırma ve Lojistik Master Plan çerçevesinde yeni hızlı tren hatlarına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl açılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas hattında demir yoluyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmekte olan Ankara-İzmir YHT hattının ise 2025 yılında tamamlanması amaçlanıyor. Ankara-İzmir hattında 14 saat olan demiryoluyla seyahat süresi 3.5 saate düşürülecek. Proje tamamlandığında 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13.5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.Çalışmaları hızla devam eden bir diğer proje olan Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ise 2024 yılında tamamlanacak. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli projesi tamamlandığında hem Ankara- Bursa hem de Bursa-İstanbul arasında ulaşım yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.Bir diğer önemli proje olan Halkalı-Kapıkule YHT hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi ile Karaman Ulukışla YHT hattının ise 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule YHT Projesi, İpek Demiryolu güzergahının ülkeden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birini teşkil ediyor. Projeyle Halkalı-Kapıkule (Edirne) kesiminde yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6.5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşmesi planlanıyor.Halkalı-Çerkezköy YHT hattı (Halkalı-Ispartakule kesimi) ve Mersin- Adana-Osmaniye-Gaziantep YHT hattının ise 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor. Mersin'den Gaziantep'e uzanan 312 kilometrelik uzunluğa sahip YHT hattında çalışmalar 6 kesimde ilerliyor. Projeyle Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6.5 saatten 2 saat 15 dakikaya inecek.Temeli geçtiğimiz yıl temmuz ayında atılan Ankara-Yerköy-Kayseri YHT hattı ile 1.5 milyon Kayserili YHT hattına dahil edilmiş olacak. İç Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden Kayseri de YHT seferberliğinden payına düşeni alacak. 142 kilometrelik hat tamamlandığında Kayseri- Ankara arası seyahat süresi 2 saate düşecek. Bu projenin de 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.