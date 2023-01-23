Kültürel Miras Vakfı kuruluyor

TBMM Genel Kurulu, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.Genel Kurulda, daha sonra Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi görüşülecek. Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanlarda kütüphane ve müzeler açmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. Anayasa Komisyonu, salı günü toplanarak başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Bu arada AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.