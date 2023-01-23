SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki Türkiye ve İslam karşıtı eylemlere sert tepki gösterdi. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan, "Hiçbir birey, ne Müslümanların ne diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama özgürlüğüne sahip değildir" sözlerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış hakarettir. Haçlı Seferlerinden beri Avrupa'da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor, bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Rabbimizin koruması altındaki Kuran-ı Kerim, bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez." dedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"NATO KONUSUNDA BİZDEN DESTEK YOK"
Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin.
Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.
Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir