SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!

Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.

Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir

