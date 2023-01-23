Türkiye Yüzyılı sıfır atık yüzyılı olacak

Emine Erdoğan'ın himaye ettiği, 2017'nin sonunda daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye için her alanda sıfır atık sloganı ile başlatılan seferberlik dünyaya yayıldı. İklim krizine dikkati çeken Emine Erdoğan'ın başlattığı proje Türkiye'de bir yaşam felsefesi ve davranış biçimine dönüştü. Yerel yönetimler sıfır atık projesine tam destek vererek çeşitli projeleri hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sıfır atık yüzyılı da olacak. Bu kapsamda yerel yönetimler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.
ATIKTAN KÜTÜPHANE YAPTILAR
Gaziantep'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye genelinde belirlenen 250 okuldan biri olan Akkent Anaokulu'nda; öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sandalye, masa, tabure ve süs eşyalarıyla kütüphane oluşturuldu. Çalışmaya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı "Genç Gönüllü Ekibi" destek verdi. Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan ve bu alanda Türkiye'nin ilk sıfır atık belgesine sahip belediyesi unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi de ödül almayı başardı. Selçuklu'nun son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan "Atık Kumbaram" Projesi'ne verilen ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.
SANCAKTEPE'YE EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ
Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan Sancaktepe Belediyesi'ne "Sıfır Atık Yerel Yönetim Ödülü" üst kategorisinde yer alan "En İyi Uygulama" ödülü verildi. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü, ödülü Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Sancaktepe Belediyesi sitelerinde, okullarda belediye olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Okullarda sokak ve caddelerde geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlatarak geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdi. "Doğa Kart" projesi ile vatandaşlar geri kazanılabilir atıklarını evlerinde ayrı bayrı biriktirip teslim ederek Doğa Kart'larına lira puanlar yükleyerek alışverişlerde kullanıyor, bu sayede hem çevre hem de vatandaş kazanıyor. Geri dönüşümde Bereket var diyerek ilçede yaşayan vatandaşların evlerinde kullandığı bitkisel atık yağlarını adreslerinden toplayarak lisanslı firmalar tarafından bertarafı sağlandı. Bu sayede su da korumuş olup vatandaşların atık yağlarını lavabolara dökmemesini biriktirmesi sağlandı. "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulumu" ödülü ise Zeytinburnu Belediyesi, Osmaniye Belediyesi ve Esenler Belediyesi kazandı. Zeytinburnu Belediyesi, çevre kirliliği ve kaynakların daha etkin kullanılması konusunda yürüttüğü "Ekmeğini Çöpten Çıkar" ve "Sıfır Atık Mahalleleri" projeleriyle, 'Atık Yönetimi' kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul'un ilk sıfır atık ilçesi olan Zeytinburnu, "Ekmeğini Çöpten Çıkar" hareketiyle yola çıktı. "Sıfır Atık Mahalleleri" ve "Mobil Atık Kazanç Aracı" projeleriyle de çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarını zirveye taşıdı. Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Mahallesi" olan Merkezefendi'den sonra bu hareketi ilçenin tüm mahallelerine de taşıyan Zeytinburnu Belediyesi, sokaklara ayrıştırılmış atık konteynırları yerleştirerek atık yönetimini en verimli şekilde kontrol etmeyi başardı. Bu projenin devamı niteliğinde olan Türkiye'nin ilk Mobil Atık Kazanç Aracı da faaliyetlerine başladı. Zeytinburnu'nun mahallelerini dolaşan Mobil Atık Kazanç Aracı, getirilen atıklar karşılığında Z Kartlara puan yükleyerek market alışverişlerinde ücretsiz kullanım imkânı sunuyor.
SIFIR ATIK DEVRİMİNE KATILAN BELEDİYELER
2021 yılında da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni, Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla ATO Congresium'da düzenlenmiş ve 27 belediyeye sıfır atık devrimine katkıları nedeniyle ödüller verilmişti. O belediyeler ve ödülleri şu şekilde:
Siirt Belediyesi / Sıfır Atık Bank
Adana Karataş Belediyesi / Denizlerdeki Atıkların (Deniz Çöpleri) Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Hayalet Ağların Temizlenmesi
Kayseri Melikgazi Belediyesi / 1.Aşama: Hareketli Geri Dönüşüm Maketi 2. Aşama: Sıfır Atık Şehir Maketi
Kayseri Talas Belediyesi / Kompost Poşeti Üretimi
Erzurum Yakutiye Belediyesi / Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımı
İstanbul Esenler Belediyesi/ Akıllı Mobil Atık Toplama Projesi
Ankara Altındağ Belediyesi / Sıfır Atık Eğitim Ve Simülasyon Merkezi
Konya Karapinar Belediyesi / Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum Ve Sokak Hayvanlarını Besliyorum
Samsun Tekkeköy Belediyesi / İlçemizde Sıfır Atık
İstanbul Sultangazi Belediyesi / Sıfır Atık İnovasyon Merkezi - SULSİM
Samsun Canik Belediyesi / Sıfır Atık Köyü
Konya Karatay Belediyesi / Sıfır Atık Yönetim Projesi
Adana Yüreğir Belediyesi / Sıfır Atık Sanat Merkezi
Zonguldak Belediyesi / Evsel Atık Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Projesi
Antalya Kepez Belediyesi / Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun
Adana Karaisali Belediyesi / Atık Getir Uygulaması
Muğla Fethiye Belediyesi / Çevreci Bisiklet
Kocaeli Gebze Belediyesi / Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz
Ankara Sincan Belediyesi / Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe - Sıfır Atık Projesi
Ankara Yenimahalle Belediyesi/ Kazandıran Dönüşüm - GO
Antalya Muratpaşa Belediyesi / Çevreci Komşu Kart Projesi (Ödüllü Atık Toplama Projesi)
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi / Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Yapımı
Yalova Çiftlikköy Belediyesi / Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe
Kayseri Yahyalı Belediyesi /Öğrenciler Ile Sıfırdan Başlıyoruz
Giresun Espiye Belediyesi / Yeşil Sokak Projesi
Osmaniye Belediyesi/ Anne Eli Projesi
Aydin Efeler Belediyesi / Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin
Bingöl Genç Belediyesi / Atıksız Nesil Yaşanabilir Dünya
İstanbul Fatih Belediyesi/ Mobil Atık Toplama Aracı - Atığını Getir Projeye Katıl