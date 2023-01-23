Türkiye Yüzyılı sıfır atık yüzyılı olacak

Emine Erdoğan'ın himaye ettiği, 2017'nin sonunda daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye için her alanda sıfır atık sloganı ile başlatılan seferberlik dünyaya yayıldı. İklim krizine dikkati çeken Emine Erdoğan'ın başlattığı proje Türkiye'de bir yaşam felsefesi ve davranış biçimine dönüştü. Yerel yönetimler sıfır atık projesine tam destek vererek çeşitli projeleri hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sıfır atık yüzyılı da olacak. Bu kapsamda yerel yönetimler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.Gaziantep'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye genelinde belirlenen 250 okuldan biri olan Akkent Anaokulu'nda; öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sandalye, masa, tabure ve süs eşyalarıyla kütüphane oluşturuldu. Çalışmaya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı "Genç Gönüllü Ekibi" destek verdi. Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan ve bu alanda Türkiye'nin ilk sıfır atık belgesine sahip belediyesi unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi de ödül almayı başardı. Selçuklu'nun son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan "Atık Kumbaram" Projesi'ne verilen ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan Sancaktepe Belediyesi'ne "Sıfır Atık Yerel Yönetim Ödülü" üst kategorisinde yer alan "En İyi Uygulama" ödülü verildi. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü, ödülü Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Sancaktepe Belediyesi sitelerinde, okullarda belediye olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Okullarda sokak ve caddelerde geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlatarak geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdi. "Doğa Kart" projesi ile vatandaşlar geri kazanılabilir atıklarını evlerinde ayrı bayrı biriktirip teslim ederek Doğa Kart'larına lira puanlar yükleyerek alışverişlerde kullanıyor, bu sayede hem çevre hem de vatandaş kazanıyor. Geri dönüşümde Bereket var diyerek ilçede yaşayan vatandaşların evlerinde kullandığı bitkisel atık yağlarını adreslerinden toplayarak lisanslı firmalar tarafından bertarafı sağlandı. Bu sayede su da korumuş olup vatandaşların atık yağlarını lavabolara dökmemesini biriktirmesi sağlandı. "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulumu" ödülü ise Zeytinburnu Belediyesi, Osmaniye Belediyesi ve Esenler Belediyesi kazandı. Zeytinburnu Belediyesi, çevre kirliliği ve kaynakların daha etkin kullanılması konusunda yürüttüğü "Ekmeğini Çöpten Çıkar" ve "Sıfır Atık Mahalleleri" projeleriyle, 'Atık Yönetimi' kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul'un ilk sıfır atık ilçesi olan Zeytinburnu, "Ekmeğini Çöpten Çıkar" hareketiyle yola çıktı. "Sıfır Atık Mahalleleri" ve "Mobil Atık Kazanç Aracı" projeleriyle de çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarını zirveye taşıdı. Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Mahallesi" olan Merkezefendi'den sonra bu hareketi ilçenin tüm mahallelerine de taşıyan Zeytinburnu Belediyesi, sokaklara ayrıştırılmış atık konteynırları yerleştirerek atık yönetimini en verimli şekilde kontrol etmeyi başardı. Bu projenin devamı niteliğinde olan Türkiye'nin ilk Mobil Atık Kazanç Aracı da faaliyetlerine başladı. Zeytinburnu'nun mahallelerini dolaşan Mobil Atık Kazanç Aracı, getirilen atıklar karşılığında Z Kartlara puan yükleyerek market alışverişlerinde ücretsiz kullanım imkânı sunuyor.2021 yılında da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni, Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla ATO Congresium'da düzenlenmiş ve 27 belediyeye sıfır atık devrimine katkıları nedeniyle ödüller verilmişti. O belediyeler ve ödülleri şu şekilde:Siirt Belediyesi / Sıfır Atık BankAdana Karataş Belediyesi / Denizlerdeki Atıkların (Deniz Çöpleri) Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Hayalet Ağların TemizlenmesiKayseri Melikgazi Belediyesi / 1.Aşama: Hareketli Geri Dönüşüm Maketi 2. Aşama: Sıfır Atık Şehir MaketiKayseri Talas Belediyesi / Kompost Poşeti ÜretimiErzurum Yakutiye Belediyesi / Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımıİstanbul Esenler Belediyesi/ Akıllı Mobil Atık Toplama ProjesiAnkara Altındağ Belediyesi / Sıfır Atık Eğitim Ve Simülasyon MerkeziKonya Karapinar Belediyesi / Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum Ve Sokak Hayvanlarını BesliyorumSamsun Tekkeköy Belediyesi / İlçemizde Sıfır Atıkİstanbul Sultangazi Belediyesi / Sıfır Atık İnovasyon Merkezi - SULSİMSamsun Canik Belediyesi / Sıfır Atık KöyüKonya Karatay Belediyesi / Sıfır Atık Yönetim ProjesiAdana Yüreğir Belediyesi / Sıfır Atık Sanat MerkeziZonguldak Belediyesi / Evsel Atık Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi ProjesiAntalya Kepez Belediyesi / Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can OlsunAdana Karaisali Belediyesi / Atık Getir UygulamasıMuğla Fethiye Belediyesi / Çevreci BisikletKocaeli Gebze Belediyesi / Sıfır Atık İle Engelleri AşıyoruzAnkara Sincan Belediyesi / Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe - Sıfır Atık ProjesiAnkara Yenimahalle Belediyesi/ Kazandıran Dönüşüm - GOAntalya Muratpaşa Belediyesi / Çevreci Komşu Kart Projesi (Ödüllü Atık Toplama Projesi)İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi / Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta YapımıYalova Çiftlikköy Belediyesi / Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir GeleceğeKayseri Yahyalı Belediyesi /Öğrenciler Ile Sıfırdan BaşlıyoruzGiresun Espiye Belediyesi / Yeşil Sokak ProjesiOsmaniye Belediyesi/ Anne Eli ProjesiAydin Efeler Belediyesi / Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü SeçinBingöl Genç Belediyesi / Atıksız Nesil Yaşanabilir Dünyaİstanbul Fatih Belediyesi/ Mobil Atık Toplama Aracı - Atığını Getir Projeye Katıl