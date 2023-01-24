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Giriş Tarihi: 24.1.2023 22:06 Son Güncelleme: 24.1.2023 22:10

Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’ne katıldı. Burada ödüle layık görülen Kenan Yavuz'un annesi Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu. Alime Yavuz, ülkeye kazandırdıkları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken, Başkan Erdoğan da Alime Yavuz'un elini öptü.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödüle layık görülen Kenan Yavuz'un annesi Alime Yavuz(88) ile sohbet etti. Alime Yavuz, ülkeye kazandırdıkları için Erdoğan'a teşekkür ederken, Erdoğan da Alime Yavuz'un elini öptü.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Kenan Yavuz'un annesi Alime Yavuz, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Denize köprü kurdu, hastaların elinden tuttu. Kuyruğa girip ilaç alıyorduk şimdi ilaçlar evin içine girdi. İmam hatipler kapalıydı açtı. Senle görüşmeyi çok istedim, Allah nasip etti. Rüyamda bile gördüm seni ay yıldızlı kıyafetin vardı üzerinde. Çok şükür görmeye geldim. Kete getirecektim izin vermediler geldiğinde kete yaparım sana. Çabuk gel ölürüm falan bir daha görür miyim seni?"

Başkan Erdoğan da neden getirtmediniz keteyi diyerek takıldı ve Alime Yavuz'a gelme sözü verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, "Bayburt Gümüşhane'ye Havalimanı getiriyoruz" yanıtını verdi.

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Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu
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