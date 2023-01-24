Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu

HAYALİ GERÇEK OLDU

Kenan Yavuz'un annesi Alime Yavuz, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Denize köprü kurdu, hastaların elinden tuttu. Kuyruğa girip ilaç alıyorduk şimdi ilaçlar evin içine girdi. İmam hatipler kapalıydı açtı. Senle görüşmeyi çok istedim, Allah nasip etti. Rüyamda bile gördüm seni ay yıldızlı kıyafetin vardı üzerinde. Çok şükür görmeye geldim. Kete getirecektim izin vermediler geldiğinde kete yaparım sana. Çabuk gel ölürüm falan bir daha görür miyim seni?"