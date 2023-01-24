Birgün Gazetesi'nin, "İçişleri Bakanlığı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya soruşturma izni vermedi" yönündeki haberleri üzerine bakanlıktan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Bir yalan daha çürütüldü" notuyla paylaşılan açıklamada AK Partili belediyelere 225 soruşturma izni, CHP'li belediyelere 236 soruşturma izni verildiği belirtilip İmamoğlu'nun 13, Göksu'nun 5 dosyasının işleme konmadığı rakamlarla kıyaslanarak Göksu'nun korunduğu iddiaları yalanlandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında yapılan şikâyetler üzerine, İstanbul Valiliği'nce yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliği'ne gönderilmiştir. 2019 sonrası döneme ilişkin; AK Parti'ye mensup belediyeler hakkında, 225 soruşturma izni verilmesi, 361 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmişken, CHP'ye mensup belediyeler hakkında, 236 soruşturma izni verilmesi, 359 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir." Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun soruşturma izni verilmeyen dosyaları kıyaslanarak Göksu'nun korunmadığının altı çizildi. Açıklamada "Aynı dönemde valilik veya müfettiş görüşü üzerine Göksu hakkında 5 dosyada, İmamoğlu hakkında ise 13 dosyada işleme konulmama kararı verilmiştir" denildi.