CHP’li Belediyenin Deniz Otobüsü Projesi yılan hikâyesine döndü: 7 yılda ancak yarıladı

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçimden önce söz verdiği projelerin büyük bölümünü bitiremedi. Seçim çalışmaları yaparken, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlara "Ne kadar oy o kadar hizmet" diyerek tehditlerde bulunan CHP'li başkan, vatandaşlara verdiği sözleri yerine getiremediği için eleştirilerin odağında yer aldı. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, 2014 yılından bu yana CHP tarafından yönetilen belediyenin projelerinin yüzde 99'una evet dediklerini belirterek, "Başkan Savaş her platformda 'Teleferik yapacağım ama beni engelliyorlar' diyerek kamuoyunda algı oluşturuyordu. 100 milyon TL tutarındaki kredi talebini meclisten geçirdik ama teleferik hâlâ hizmete sunulmadı. EXPO 2012 için 100 milyon dolar borçlanma yetkisi istedi. Cumhur İttifakı olarak evet dedik. EXPO'daki başarısızlığı şov, reklam ve konserlere milyonlarca lira ödeyerek kapatmaya çalıştı. Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesi için bakanlık, milletvekilleri ve meclis üyeleri destek vermesine rağmen 7 yılda ancak yarısını tamamlayabildi. Maalesef seferler yapılamadığı için bu proje de israf yatırımı olarak tarih sayfasında yerini aldı" dedi.