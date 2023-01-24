Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit oldukları yerde anıldı

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 22 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada anmak için toplandıklarını belirterek şunları kaydetti: