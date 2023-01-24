Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit oldukları yerde anıldı

24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen Okkan ile koruma polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenecek anma programında, Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler için dua edildi.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 22 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada anmak için toplandıklarını belirterek şunları kaydetti:
Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasıydı. Şehit emniyet müdürü Okkan, 24 Ocak 2001'e kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarıya imza attı.
Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil koydu.