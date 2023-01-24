SON DAKİKA: 6’lı masada vekil pazarlıkları! Seçime nasıl girecekler? Yüzde 1’likler için formül bulundu...

VEKİL PAZARLIKLARI BAŞLADI

6'lı masa Türkiye geleceğine dair bir vizyonu ortaya koyamazken, vekil pazarlığında ise birbirinden farklı fikirleri ortaya koyuyor. Vekil pazarlığında Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin şartları var. Bu partiler, masanın yüzde 1'lik partileri olarak biliniyor.

Bu partilerin adaylarının vekil olabilmesi için CHP ya da İYİ Parti listelerinden seçime girmesi gerekiyor.