Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 6'lı masada vekil pazarlıkları! Seçime nasıl girecekler? Yüzde 1'likler için formül bulundu...
Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:20 Son Güncelleme: 24.1.2023 11:22

SON DAKİKA: 6'lı masada vekil pazarlıkları! Seçime nasıl girecekler? Yüzde 1'likler için formül bulundu...

Son dakika haberi: 6'lı masada vekil pazarlıkları başladı. Yüzde 1'lik Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye 25 kişilik vekil kontenjanı açılacak. Bu partilerin adayları seçilecek sıralardan CHP listesinde yer alacak.

SON DAKİKA: 6’lı masada vekil pazarlıkları! Seçime nasıl girecekler? Yüzde 1’likler için formül bulundu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'nin sandık başına gideceğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası 6'lı masada pazarlıklar hız kazandı. Cumhurbaşkanı'nı 6 genel başkanın yönetmesini vaat eden masada, vekillik pazarlığı da kıran kırana geçecek gibi. İYİ Parti seçime kendi listesi ile girecek. Yüzde 1'lik partiler ise CHP listesinde seçilecek sıralardan adaylarını gösterecek.

SEÇİM 14 MAYIS'TA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023'te Türkiye'nin sandık başına gideceğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türkiye'de seçim gündemi hız kazandı.

6'LI MASADAN HALA ADAY ÇIKMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan'ın karşısına 6'lı masadan henüz bir aday çıkabilmiş değil. Masa adaylık konusunu 30 Ocak'taki 11'inci toplantısında ele alacak.

VEKİL PAZARLIKLARI BAŞLADI

6'lı masa Türkiye geleceğine dair bir vizyonu ortaya koyamazken, vekil pazarlığında ise birbirinden farklı fikirleri ortaya koyuyor. Vekil pazarlığında Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin şartları var. Bu partiler, masanın yüzde 1'lik partileri olarak biliniyor.

Bu partilerin adaylarının vekil olabilmesi için CHP ya da İYİ Parti listelerinden seçime girmesi gerekiyor.

KARAR VERİLDİ

Yüzde 1'lik partilerin CHP listesinden seçilecek sıralarda aday gösterilmesi bekleniyor. İYİ Parti ise kendi listesi ile seçime girecek.

4 PARTİYE 25 VEKİL

4 parti için 25 vekil planı yapılıyor. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane gibi AK Parti'nin çok güçlü olduğu yerlerde ise tek liste ile seçim planı var.

Erzurum'da İYİ Parti, CHP ve diğerlerinden daha güçlü göründüğü için burada listenin İYİ Parti üstünden olması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 6'lı masada vekil pazarlıkları! Seçime nasıl girecekler? Yüzde 1'likler için formül bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA