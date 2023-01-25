6’lı masanın 11. toplantısı öncesi CHP’den adaylık mesajı

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi ise şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.
6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.
6'LI MASA ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI
Kritik liderler buluşması öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları, CHP Genel Merkezi'ndeydi. Belediye Başkanları CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu ile 1 buçuk saat görüştü.
Edinilen bilgiye göre, o görüşmede başkanlar adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'na tam destek Verdi. Ayrıca 6'lı masanın adayının bir an önce ilan edilmesini talep ettiler.
Akşam saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kulisleri hareketlendirdi.
6'LI MASA NE DİYECEK?
6'lı Masa'da Millet İttifakı'nın en büyük ortağı CHP, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti. CHP'nin bu açıklaması sonrası gözler yarınki toplantıya odaklandı. 6'lı Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bir tepki verileceği merak konusu oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yeter Söz Milletin' sloganı ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı.