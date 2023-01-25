6’lı masanın 11. toplantısı öncesi CHP’den adaylık mesajı

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi ise şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.

6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.