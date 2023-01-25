CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı

Sarnıç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandığı belirtilen olayda, belediyenin iş makinelerinin ağaçlı bir alandaki ağaçları devirdiği görülüyor. Atmaca, paylaşımında, "Daha önce Gaziemir orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç 'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor. Buca cezaevi yeşil alan olsun diye eylem yapıp süslü laflar edenlere soruyorum, buradaki ağaçları kesmek hangi aklın ürünü?" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.