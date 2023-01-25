Diyarbakır ‘Gaffar Baba’sını unutmadı

Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001'de suikasta kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ile Selahattin Baysoy, şehit edilişlerinin 22. yıldönümünde, saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törenle anıldı. Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edilen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar Baba'sıydı. Şehit Emniyet Müdürü Okkan, 24 Ocak 2001'e kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarıya imza attı" dedi. Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil koydu.Okkan için memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da tören düzenlendi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci, eşi Ümran Okkan ve Okkan ailesi, emniyet teşkilatı, gaziler, şehit yakınları ve yüzlerce kişinin katıldığı törende, Okkan'ın özgeçmişi okunduğu anlarda duygu dolu anlar yaşandı.