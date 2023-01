Habertürk’ün yalan haberi günlerce konuşulmuştu: ‘Et’ tezgâhı deşifre oldu

Muhalefet partilerinin ve Sözcü ile Cumhuriyet gazetelerinin günlerce dile doladığı 'Karne hediyesi olarak annnesi et aldı' haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı. Çocuğun ailesinin ve olayın geçtiği kasabın açıklamalarının ardından inceleme ve soruşturma başlatan Habertürk TV, röportaj sırasında kaydedilen ham görüntüleri izledi.Kanal, soruyu soran muhabir Fatmanur Boylu'yu, "çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu" ortaya çıkınca işten atmak zorunda kaldı. Tepki çeken haberin montajlanmamamış görüntülerinde muhabirin küçük çocuğu, "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin" diyerek yönlendirdiği görüldü.SABAH'ın ulaştığı Şişli'deki kasap Zafer Kadife, karne ve et ile ilgili sözleri kamuoyuna yansıtılan çocuğun ailesinin fakir insanlar olmadığını, annenin o gün babasının oğluna karne hediyesi olarak tablet alacağını söylediğini açıkladı. Anne Nihal Güney ise ev ve arabaları olduğunu belirterek yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikâyetçi olduklarını söylemişti. Güney ayrıca eşinin oğluna karne hediyesi olarak et değil tablet alacağını kaydetti.Başta FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri kurgu sözleri manşetlere taşımışlardı. Haberin kurgu olduğunun ortaya çıkmasına rağmen bu yayın kuruluşlarının kamuoyundan hiçbir özür açıklamasında bulunmamaları da dikkat çekti.