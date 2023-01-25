İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık davasında tanık dinlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÜÇÜNCÜ CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen İnanç Masası'nda görevlisi Fatma Yavuz Korkmaz, ''Bize cami ve mescitlerin temizliğine ilişkin talepler geliyordu. DİAYDER derneğiyle de ilişki kuran bizdik. Beni Ekrem Baran'la tanıştıran Mahir Polat'dır. Zaman zaman ihtiyaçlarına ilişkin Baran ile görüşürdüm. Onun dışında herhangi bir görüşme yapmadım. Normalde görevim gereği bu kartları DİAYDER'e benim vermem gerekirken Mahir Polat tarafından mobinge uğradığım için ben vermiyordum. Zaten bu yüzden işten çıkarılma anlamında haksızlığa uğradığım için İBB ile de ayrı bir dava halindeyim'' dedi.

''DİAYDER'LE İLK TEMASI BEN KURDUM, BUNU DA MAHİR POLAT VASITASIYLA YAPTIM''

Korkmaz, ''Mahir Polat'la benim davam var diye hakikati karartacak değilim. Bir kişinin özellikle korunduğunu düşünüyorum ve bunun alakasız insanlara yüklendiği gördüm. Tüm bu yapılan şeyler Mahir Polat'ın inisiyatifinde yapılan şeyler. Onun özellikle korunduğunu düşünüyorum, yükün diğerlerine paylaştırıldığını düşünüyorum. Herkes 'Mahir bey söyledi yaptık' demeleri gerekirken demiyorlar. Yavuz Saltık'ın bu davayla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum, özne yanlış kurulmuş. DİAYDER'le ilk teması ben kurdum, bunu da Mahir Polat vasıtasıyla yaptım. Beni özellikle Ekrem Baran'la tanıştırdı ve onunla ilgilenmem için görevlendirdi. Ben de sürekli Ekrem Baran'la iletişim halindeydim" ifadelerini kullandı.