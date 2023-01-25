Mehmet Uçum: İki dönem şartı 30 nisan 2018’den sonrasını kapsıyor

14 Mayıs'ta gerçekleşmesi düşünülen genel seçimler, belirli odaklar tarafından dolaşıma sokulmaya çalışılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı spekülasyonunu hukukçular boşa çıkardı.

UÇUM, SPEKÜLASYONLAR HAKKINDA KONUŞTU

Uçum'un konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"101'inci madde bütün hükümleriyle yeni sisteme uygun yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir. Bunun anlamı yeni sistem açısından iki dönem şartının 101'inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten geçerli hale geldiğidir. Buna göre iki dönem şartı, anayasal olarak 30 Nisan 2018'den sonraki dönemi kapsamaktadır. Yeni bir düzenleme yapılmış olması ve kanunların geriye yürümeyeceği ilkesi yani tek başına bu husus bile eski sistemde yerine getirilmiş cumhurbaşkanlığı görevinin yeni sistemdeki cumhurbaşkanı döneminden sayılmayacağını hukuken kesin olarak kanıtlar. 2014 seçimi ise 30 Nisan 2018'den önce tamamlandığı için yani devam eden bir durum olmadığından yeni 101'inci madde 2014 Cumhurbaşkanı seçimini kapsamaz."

SİSTEM HUKUKUYLA BAĞDAŞMAZ

"İki dönem şartının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önceki cumhurbaşkanlığı dönemini de kapsayacak şekilde yorumlanacağının ileri sürülmesi 'sistem hukuku' esaslarıyla bağdaşmaz. Her sistemin hukuku kendi esaslarını ve şartlarını belirler. Metni aynen korumak eski hükmün yürürlükte olduğunu göstermez, metni aynı olan yeni bir hüküm kabul edildiği anlamına gelir. Çünkü değişik 101'inci madde bütün olarak yeniden yazılıp kabul edildiği için eski hüküm yürürlüktedir iddiaları da tamamen dayanaksızdır. Eskiye ait cumhurbaşkanı döneminin yeni sistemde dikkate alınması yönündeki görüşler hukuki temelden yoksun olduğu için eski sisteme göre seçilmiş Cumhurbaşkanının görev süresinin yeni sistem açısından dönemden sayılmayacağı son derece açıktır."

ENGELLEME ÇABALARI

"Eski statünün dönemini yeni statünün döneminden saymak Anayasa'nın yoruma bile gerek bırakmayan açık ihlali olur. Asıl amaç geçmişte de denendiği gibi hileli yollarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü kesme çabasıdır. Çünkü 2023 seçimlerinde yeniden aday olacağı kesinleşen Sayın Erdoğan'ın yeni sistemdeki ikinci dönemini de kazanacağı çok güçlü bir öngörüdür. Atatürk'ün 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefi konusunda çok büyük bir ilerleme kat etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimlerde her seferinde yenilenler Sayın Erdoğan'ın aday olması halinde 2023 seçimlerinde de aynı akıbete uğrayacaklarını kabullenmiş görünüyorlar."