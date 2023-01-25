SMA’da iki yeni ilaç için gözler 31 Ocak’ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki günkü kabine toplantısı sonrası Külliye'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.Evlatları yaşam savaşı veren çocukların ailelerinin beklediği SMA Bilim Kurulu 31 Ocak Salı günü toplanacak. Bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın Türkiye'de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası açıklama yapacağız.Bazı ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi bizde de zaman zaman eksiklik yaşandı. Geçmiş döneme göre üretimin yüzde 55 artırılmış olmasına yer yer sorun yaşanabiliyor. Özellikle yılbaşına doğru hammaddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorundu bu. 2, 3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Kuduz aşısıyla ilgili de bir sıkıntımız yok. Piyasada ciddi miktarda var.Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor. Bizim dünyada benzeri olmayan 'İlaç Takip Sistemi'miz var. Eczanelerde, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS'ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Bir hafta on gün içerisinde, bizde ruhsatlı olmayan yurtdışından bir ilacın ülkemize girişi de olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun.