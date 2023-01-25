SON DAKİKA | MSB duyurdu: Sınır hattında 3’ü FETÖ’cü 8 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Hudut kartalları sınır noktalarında yasa dışı geçişlere göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Yunanistan sınır hattındaki gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
8 KİŞİ YAKALANDI
MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı." denildi.
3'Ü FETÖ ÜYESİ
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğunun belirtildiği açıklamada "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/3NaQITAJJB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2023