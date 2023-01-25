Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: Sınır hattında 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 25.1.2023 18:16 Son Güncelleme: 25.1.2023 18:18

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Sınır hattında 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında yasa dışı yollarda geçiş yapmaya çalışan 8 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Sınır hattında 3’ü FETÖ’cü 8 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Hudut kartalları sınır noktalarında yasa dışı geçişlere göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Yunanistan sınır hattındaki gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

8 KİŞİ YAKALANDI

MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı." denildi.

3'Ü FETÖ ÜYESİ

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğunun belirtildiği açıklamada "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Sınır hattında 3'ü FETÖ'cü 8 kişi yakalandı
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