SON DAKİKA | MSB duyurdu: Sınır hattında 3’ü FETÖ’cü 8 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Hudut kartalları sınır noktalarında yasa dışı geçişlere göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Yunanistan sınır hattındaki gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

8 KİŞİ YAKALANDI

MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı." denildi.

3'Ü FETÖ ÜYESİ

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğunun belirtildiği açıklamada "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.