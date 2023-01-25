Terör sevici İsveç’e one minute

NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'teki skandallar sonrası Başkan Erdoğan'ın verdiği İsveç ve NATO mesajı dünya gündemine damga vurdu. PKK/YPG mensuplarının Stockholm belediye binası önünde Erdoğan'a karşı yaptığı alçakça eylemin ardından, hükümetin izniyle Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakması büyük infial uyandırdı. Türkiye provokatif eyleme sert tepki gösterirken Erdoğan önceki akşam kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada "Kusura bakmasınlar.Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi. Akıllara 2009'daki Davos zirvesinde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' diyerek yaptığı tarihi 'One Minute' çıkışını getiren bu rest dünyada büyük yankı uyandırdı.İsveç'in Aftonbladet, gazetesi "İsveç hükümeti için elbette kötü bir haber. Bardağı taşıran son damla" yorumu yaparken Amerikan Washington Post gazetesi, Erdoğan'ın tepkisini "İsveç'in Paludan'ın gösterisine izin vermenin sonuçları" olarak değerlendirdi. Katar merkezli "Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği konusunda uyardı" başlığını atarken Euronews, "İsveç, NATO görüşmelerini mahvetti' başlığı attı.