Bakan Kurum’dan 2023 seçimleri mesajı: Sandıktan rekor oyla çıkacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Ankara Gençlik Kolları tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen, "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" programına katıldı.

Nerede afet olursa olsun 2 saat sonra bölgeye gittiklerini, bugüne kadar hiçbir depremde vatandaşa mahcup olmadıklarını belirten Kurum, 45 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

Kurum, Türkiye'de 456 millet bahçesi bulunduğunu belirterek, "En büyüğünü de sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere rağmen İstanbul'a, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak yapacağız, fethin 570'inci yıl dönümünde kazandıracağız." diye konuştu.