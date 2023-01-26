Bakan Yanık: Eşcinsellikle mücadele yaşam tarzına müdahale değil

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Yanık şunları kaydetti:Eşcinsel vatandaşımızın haklarını korumak ayrı bir konu. Bu, devletin sorumluluğu. Ama öbür taraftan eşcinselliği normalleştirmek, eşcinselliği kamusal alanda hiçbir problem değilmiş gibi kabul edilmesini sağlamayı bizden hiç kimse beklemesin. İkisi birbirinden ayrı şeyler.6 yaşında evlendirilen çocuk iddiasına hemen müdahil olduk. Olayın saklanması gibi bir durum yok. Bu eleştiriyi yapanlar da bunu çok iyi biliyor. Kamuoyunun bilmediği çok sayıda davaya müdahil ve takipçisiyiz. Takip ettiğimiz hiçbir dosyayı da sonuçlandırmadan bırakmadık.Sığınmacıların nüfus ve doğurganlık hızı şu anda Türkiye açısından bir tehdit oluşturmuyor. Sığınmacı nüfusun bir kısmı geriye dönmeye başladı. Ülke sınırları içerisinde onlarda da çok öyle bir aşırılık yok. Demografik süreçle alakalı değerlendirmeler, somut ve gerçekçi olmaktan çok, biraz ideolojik.