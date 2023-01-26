CHP ve İyi Parti’den başörtüsü firarı

Başörtüsüne anayasal güvence veren ve ailenin korunması amacıyla evlilik birliğine tanım getiren Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Başörtüsü sorununu çözeceği iddiasında bulunan CHP ve İyi Parti'nin komisyon görüşmelerinde, Cumhur İttifakı'nın teklif metninde yer alan 'dini inancı nedeniyle' ibaresinin kaldırılması önerisi AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Bu bahaneyle CHP ve İyi Parti'nin üyeleri komisyon toplantısını terk etti.Duruma tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Başörtüsüne anayasal güvence sağlayan teklifimizde 'dini inancı sebebiyle' ibaresini kaldırmayı öneren İyi Parti ve CHP'nin önergesini kabul etmemiz mümkün değildir. Başörtüsü yasağı yıllarca laiklik ilkesine aykırı yorumlanarak keyfi yasakla mağduriyetlere neden olundu. Bir daha aynı mağduriyetlere neden olunmaması için Anayasa'nın "din ve vicdan özgürlüğü" başlıklı 24. maddesinde düzenleme zarureti açıktır.'Dini inancı gereği' ibaresinin korunması başörtüsü serbestliğinin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı yorumlanamayacağının güvencesidir. Tam bir özgürlük sağlamayan sorunlu bir kanun teklifi ile bu yarayı kaşıyanların iyi niyetli olmadıklarını bugünkü komisyon çalışmalarını terk ettiklerinde görmüş olduk. Temennimiz bu yanlıştan dönerek TBMM Genel Kurulu'nda milletimizin bizlerden beklediği yönde oy kullanmalarıdır" dedi.CHP ve İyi Parti, "dini inanç" ifadesinin tekliften çıkarılması önergesine destek verilmemesi halinde evet oyu kullanmayacaklarını açıkladı.