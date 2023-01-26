Emre Olur’un tahliye kararına itiraz! Yeniden tutuklandı

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tutuklu sanık Emre Olur'un yargılanmasına başlanmış, duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Emre Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYE KARARINA BAŞSAVCI VEKİLİNDEN İTİRAZ

Tahliyesi sonrasında Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili hareke geçti ve karara itiraz etti. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, "Her ne kadar duruşma sırasındaki Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de, Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır. Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi vardır. Zira davada gizli tanık olarak dinlenen kişi beyanlarını değiştir ve gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasına sebebiyet verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu iddia edilen örgütün bu işlere sebep olduğu aşikârdır" ifadeleri yer aldı.

İTİRAZ SONUCU YENİDEN TUTUKLANDI

Dilekçede delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi ve sanığın kaçma şüphesi olduğuna dair somut delillerin bulunması nedeni ile sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine dair kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi talep edildi. Yapılan bu itirazı İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddetmesi üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 17. Ağır ceza Mahkemesi değerlendirmeye aldı. Üst mahkemenin yapılan itiraz kabul etmesiyle birlikte sanık Emre Olur cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.